On ne verra plus Sacha Linchet sur les terrains de D3 ACFF. Après un parcours marqué par des blessures à répétition (NdlR : il venait tout juste de retrouver les terrains après son opération des ligaments croisés), le solide défenseur de Mormont a posé un choix ferme et définitif : il range ses crampons.

Sa carrière a débuté à La Roche et Ortho pour ensuite migrer vers Virton à l’âge de 12 ans en sélection provinciale. Il a passé la plupart de ses classes d’âge dans la structure gaumaise et eut même la chance d’évoluer deux années en équipe première.

C’est à 21 ans qu’il est arrivé à Mormont pour travailler sous les ordres de Philippe Médéry. Titulaire à part entière dans la défense des Orangés, le Rochois n’a pas été épargné par les blessures et c’est ce qui l’a poussé à jeter l’éponge après quatre saisons. Une perte pour le club mormontois mais un choix qui est aussi guidé par des raisons professionnelles.

“Je resterai sans doute disponible pour effectuer une pige en dépannage mais plus pour m’investir une saison complète”, précise Sarah Linchet. “Ce n’était d’ailleurs plus compatible avec mon travail de kiné. De plus, je pense n’avoir plus envie de prendre ces risques pour le foot, je crois que j’en avais aussi un peu marre et que j’étais au bout de quelque chose.”

Son métier lui permet notamment de continuer à travailler avec des équipes de foot. Il passera même une spécialisation pour devenir préparateur physique. Habitué à la pratique du sport depuis son plus jeune âge, Sacha continuera évidemment à bouger, mais dans d’autres disciplines.

“Je jouais déjà au tennis et au mini-foot, en plus de Mormont”, précise-t-il. “Je pense que je vais continuer le tennis et sans doute reprendre le volley-ball que j’ai pratiqué plusieurs années avant de devoir arrêter à l’époque où je suis allé à Virton.”

Et nul doute qu’on reverra Sacha Linchet du côté de Laforge mais, cette fois, pour encourager ceux qui sont désormais ses anciens coéquipiers.