Après quelques journées, il était temps de faire le point sur ce qui se passait du côté de Marloie avec l’un de ses hommes forts. Samuel Lefèbvre a bien voulu nous éclairer sur la situation.

Monsieur Lefèbvre, si on vous avait dit que Marloie allait compter le même nombre de points que Rochefort après six matches, vous l’auriez cru ?

“Disons que notre début de saison est encourageant. Par rapport à ce qu’il s’était passé voici un peu plus d’un an, nous avons bien renforcé l’équipe donc nous pensions prendre un meilleur départ que la saison dernière. Il ne faut pas oublier que nous avons joué quatre fois à la maison. Mais prendre les points au début de saison, cela permet de travailler plus sereinement, même si on sait que la saison est encore longue.” (...)