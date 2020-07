Après dix-huit années de bons et loyaux services, Samuel Petit a quitté Virton pour rejoindre Habay. Après avoir marqué l’histoire virtonaise, le coach et formateur va désormais écrire un nouveau chapitre de sa carrière.

“Au vu de ce qui s’est passé durant la saison, non, je ne suis absolument pas surpris. Déçu, en revanche, je le suis, oui. C’est triste pour ces jeunes qui évoluaient en élites et qui quittent désormais Virton. Au-delà de cela, c’est très inquiétant pour l’ensemble du football en province du Luxembourg. Il n’y aura plus ce club fort qui formait un vivier abreuvant les équipes de la province. Regardez à Givry ou encore à Habay : huit ou neuf joueurs de chaque noyau sont passés par le centre virtonais. Comment va-t-on faire dans quatre ou cinq ans ?”

Si vous avez surtout marqué votre passage au sein de l'académie virtonaise à l'encre indélébile, vous resterez à jamais l'homme qui a réussi à faire monter l'Excelsior en D1B. Votre plus beau souvenir?