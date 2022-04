Ancien entraîneur d’Habay-la-Vieille, Nothomb ou encore Etalle, Sandy Fries s’est reconverti cette saison. Si le Sudiste continue à suivre des rencontres de football, ce n’est plus en prenant place sur le petit banc mais bien en installant son matos vidéo. En lançant "My Football Vidéo Project", Sandy Fries a pour but de mettre la vidéo au service du football provincial. D’un simple hobby au départ, Sandy Fries pourrait bientôt en faire une activité complémentaire.

"Cela fait cinq ou six mois que je me suis lancé là-dedans, raconte l’intéressé. Ici, j’ai contacté tous les clubs de P1, nous verrons si des clubs sont intéressés. (...)