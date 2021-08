Sauf catastrophe, Axel De Lie gagne le G-Skin Luxembourg Benoit Gueuning Dans 3 jours, on connaîtra les noms des lauréats de la 6e édition du G-Skin MTB-Trophy, au terme de la 6e et dernière manche, qui sera courue dimanche à La Baraque Fraiture, sur le site de la piste de ski. © Gueuning

Dimanche, c’est Houffalize qui a accueilli la 5e manche. Sur les magnifiques et coriaces traces Sertomont, terre jadis de la Coupe du monde, des Championnats de Belgique en 2019 et où aura également lieu le prochain national, les 2 et 3 octobre.



En élites-espoirs, c’est Brent Demaerel, coureur néerlandophone de chez Trek Biorecer MTB Team, qui l’a emporté devant Rémi Cara, du Team LuxBikes, l’équipe organisatrice, et qui a échoué à quelques petites secondes. Ce dernier tâchera d’ailleurs de décrocher un 3e titre de champion de Belgique consécutif devant ses supporters. Matthias Thijsen a fini 3e et Axel De Lie 4e. Sauf catastrophe dimanche, ce dernier, qui n’est autre que le frère d’Arnaud De Lie, de la Lotto-Soudal, décrochera la victoire finale en élites-espoirs.



Gody Jacobs (master 1), Steve Bajot (master 2), Geoffrey Rausch (juniors), Maony Stienne (cadets) et Jules Van Goethem (minimes) mènent aussi la danse.