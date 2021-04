Après des débuts en diablotins à Chaumont, celui que tout le monde surnomme Schoum s’était retrouvé en minimes provinciaux à Vaux-sur-Sûre. "C’est là que tout a commencé. Cela m’a ouvert les portes des sélections provinciales. A 14 ans, j’étais parti à Virton."

Il avait à peine 18 ans quand Sébastien Grandjean le lançait dans le grand bain en D2. Il était directement devenu le chouchou du public. Un peu moins de trois ans plus tard, il entamait sa tournée des clubs nationaux de la province avec principalement un séjour de cinq années à Arlon et trois saisons à Habay-la-Neuve. Il était aussi passé par Bleid, Givry et Libramont.

"J’ai fait mon deuil de la D3", affirme celui qui était à Chaumont lors de cette très courte saison 2020-2021.