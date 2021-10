Forte d’une bonne trentaine d’éléments, la délégation luxembourgeoise n’est pas passée inaperçue à Nivelles le week-end dernier, pour l’annuel critérium national des jeunes, officieux championnat de Belgique pour benjamins, pupilles et minimes. Elle a en effet ramené un total de onze médailles, dont cinq d’or : deux pour l’AC Dampicourt, autant pour Bertrix et sept pour une ULA qui récolte là les fruits de l’important coup de fraîcheur et du travail intensif fourni ces dernières saisons auprès de ses catégories les plus jeunes.

C’est notamment en sprint que le club arlonais s’est illustré, s’imposant dans deux relais (4 x 80 minimes garçons et 4 x 60 benjamines), ce qui témoigne de la qualité d’ensemble de son réservoir. (...)