Sérieuse blessure pour le médian de Marloie (D3) Patrick Collin ? Luxembourg D.M © D.M

Suite à un coup direct reçu contre Saint-Hubert, Jérémy Jardez est actuellement aux soins. Il en a encore pour une semaine. Momo Gueye se plaint de souci à une cheville. Il a toutefois repris la course. Pierre-Antoine Collard soigne une contracture tandis qu’Erwni Guidon souffre du dos. Il vient de reprendre l’entraînement individuelle. La principale inquiétude concerne toutefois Patrick Collin qui est touché à un genou. On craint pour le ménisque. Une IRM confirmera ou non ce diagnostic mardi prochain. Son coach Samuel Lefèbvre croise les doigts.