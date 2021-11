Vainqueur de Dison, Gouvy confirme qu’il ne se laissera pas conduire à l’échafaud sans broncher. Et ce week-end, Gil Grandjean fut l’une des clés.

Gil, Gouvy ne comptait qu’une unité après neuf journées, il vient d’en prendre huit en quatre rencontres. Comment expliquez-vous une telle métamorphose ?

"Je pense que tout le monde a fini par comprendre que notre salut passerait par une solidarité défensive de tous les instants. Nous sommes beaucoup plus solides ces dernières semaines (NdlR, trois buts encaissés seulement sur les quatre derniers matchs alors que la moyenne était de trois buts encaissés… par match après neuf rencontres). Il faut accepter de laisser le ballon à l’adversaire pour mieux lui faire mal, en contre. D’autant plus que nous avons des garçons qui peuvent faire des dégâts quand ils ont des espaces. Le fait que les terrains deviennent de plus en plus gras joue aussi en notre faveur." (...)