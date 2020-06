Après quinze années à Libramont où il est devenu une référence en première provinciale, Simon Poncelet a décidé de tenter sa chance en nationale avec Givry. Une nouvelle orientation, à 27 ans, histoire de rien regretter comme il le précise.

"Si je n’avais pas été me tester à ce niveau, j’aurais sans doute eu des regrets dans le futur", explique ce dernier. "Si bien qu’une fois les contacts établis avec Eric Picart (NdlR : le coach) et Philippe Huberty (NBlr : le directeur sportif) à l’occasion d’un match amical entre Givry et Libramont, je me suis dit que c’était le bon moment pour franchir le pas."