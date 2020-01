Ils espéraient dépasser le millier de participants mais, au final, seuls 600 joggeurs étaient présents pour la première manche des Allures de Gaume 2020 ce dimanche à Virton.

Sur le même tracé virtonais que la saison dernière, ce sont sans doute les conditions météorologiques qui en ont repoussé plus d’un. La température pour courir n’était pas en cause mais bien la bruine et le brouillard qui recouvraient la région.