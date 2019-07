Après la défaite 2-0 contre Charleroi à Bièvre mardi, Virton était sur le pont jeudi soir.

Dans l’air depuis de nombreuses semaines, le transfert de l’Angolais - il participé à la CAN et s’est entraîné mercredi - Stelvio Cruz n’est pas encore entériné mais, n’empêche, il n’y a pas de fumée sans feu. Un autre joueur, Ribeiro issu du noyau B de Valenciennes, était aussi à l’essai. Affaire à suivre. Le T1 Dino Toppmöller alignait une équipe « bis » pour affronter Givry, promu en D2 amateurs. Surprise dès la quatrième minute par une percée de Baillet (1-0, 4e), elle remettra rapidement les pendules à l’heure. Le buteur Koré, sur penalty puis de la tête, se dinguera de la meilleure des façons (1-2). En deuxième période, les débats s’équilibrèrent avec une bonne résistance dans le chef des Givrytois. Koré encore, Soumaré côté virtonais et Matafadi côté givrytois secoueront les ficelles (2-4). « Il est difficile de tirer des enseignements sur une aire de jeu vraiment pas en bon état. Et sur une telle pelouse, cela peut arriver », remarque le mentor. « Si Loïc (Besson) et Valentin (Guillaume) ne font pas tous les entraînements, ils font partie du noyau. Ils reçoivent du temps de jeu, ce qui est une bonne chose. » Les Gaumais défieront Sarrebrück (D4 allemande) samedi : le lieu et l’heure ne sont pas fixés. Eric Picart est satisfait de la prestation de ses ouailles. « Ce n’était pas mal. J’enrage car on a donné trois buts. »

GIVRY : Bartholomé ; Chardome, Hatert (46e P.-A. François), Duby, Baillet ; Fondaire, Remy, Hinck (65e Martinet), Huberty, Schinkus (65e Stouvenaker) ; Burton (46e Matafadi).

VIRTON : Rousseau ; Jordanov, Angiulli, Bojic (46e Schauss), Guillaume (46e Besson) ; Stelvio (46e Vercauteren), Lapoussin (46e Ribeiro), Soumare, Lazaar (46e Benamra), Prudhomme ; Koré.

LES BUTS : 4e Baillet (1-0), 20e sur pen. Koré (1-1), 28e et 48e Koré (1-2, 1-3), 68e Matafadi (2-3), 77e Soumaré (2-4).