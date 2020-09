Steve Darcis n’a pas le temps de s’ennuyer. L’ancien finaliste de la Coupe Davis aux côtés de David Goffin prend beaucoup de plaisir dans ses nouvelles fonctions d’entraîneur.

“Très bien. On peut parler d’une reconversion réussie. Et je peux même ajouter que je suis soulagé d’avoir pris cette direction. Aujourd’hui, je passe mon temps entre les clubs d’Aywaille et Bastogne où j’ai pris pas mal de responsabilités. Sans oublier mon rôle au sein des entraînements à l’AFT à Mons.”

“Oui, c’est exactement ça. Xavier travaillait déjà depuis plus de quinze ans à Bastogne lorsque je l’ai rejoint. Toute la structure fonctionnait déjà très bien et tous les groupes d’entraînements étaient déjà complets. Cela représente plus de 220 jeunes pour seize équipes d’Interclubs. Le maximum en rapport à nos terrains. Donc, tout tourne pour un mieux aussi bien à Bastogne qu’à Aywaille où là aussi, on dépasse les 200 jeunes.”

“Ma présence sur place est appréciée par les autres entraîneurs et les joueurs du club. Avec Xavier, on veut continuer à dynamiser l’école de tennis et on veut continuer à faire progresser nos jeunes. On a beaucoup travaillé la base de la pyramide. Maintenant, on veut passer à la vitesse supérieure.”

“On veut permettre à ceux qui le souhaitent d’aller plus vite vers la compétition. On a commencé à mettre sur pied des stages plus poussés qui incluent du travail physique et où nos jeunes disputent des tournois. On va continuer d’aller dans cette direction pour eux et continuer notre travail de formation pour les autres.”

“Un sport-études à Bastogne ? Pourquoi pas, même si ça n’est pas dans nos plans à venir. De toute façon, dans l’état actuel des choses, avec seulement deux terrains intérieurs, il nous est impossible d’avancer vers de tels projets.”

“Faire évoluer tout ce que l’on a déjà mis en place. La pyramide a désormais ses bases. À nous de continuer à la faire grandir pour nos différents groupes et joueurs.”

© D.R.



Un regroupement élite pour les dames

Le club du TC Bastogne a décidé de créer une nouvelle structure pour les séries B.

Un groupe d’entraînement ouvert aux joueuses classées série B a vu le jour. Une fois par semaine, le lundi soir, Steve Darcis et Xavier Moureaux s’occupent de huit joueuses pour leur donner un entraînement de haut niveau.

“Il y avait une demande de joueuses de notre club ou même de clubs de la région de pouvoir s’entraîner régulièrement”, explique Xavier Moureaux. “Nous avons donc mis ce groupe en place, au sein duquel on retrouve des filles classées entre B2 et B-15.1. Elles ont déjà toutes été d’un très bon niveau mais pour chacun d’entre elles, il y a encore et toujours des choses à améliorer. On a des filles qui reviennent dans le coup après de longues absences (NdlR : sept ans pour l’une d’elles) ou d’autres qui ont besoin de travailler des gestes techniques. En tout cas, globalement, on peut dire qu’on est reparti sur certaines bases, sur le fond de jeu, sur les exercices de régularité et les intentions. Et puis, progressivement avec Steve Darcis, on va développer leur qualité pour qu’elles soient encore plus performantes en compétition.”

Le fait d’accueillir des filles d’autres clubs est uniquement avec l’ambition de regrouper les forces vives de la région Centre-Ardenne autour d’un projet commun.

“On n’a pas l’ambition de ramener ces filles-là vers notre club”, précise le responsable bastognard. “Le plaisir des Interclubs, c’est de jouer avec ses amies, ce qui n’empêchera pas certaines de nous rejoindre ou pour d’autres de jouer des tournois de doubles ensemble. Au niveau du TC Bastogne, on ambitionne de mettre sur pied au moins une équipe d’Interclubs compétitive pour la saison prochaine, voire une deuxième en fonction des joueuses qui seront motivées par ces projets. Pour ce qui est de la suite, les entraîneurs envisagent le fait d’allonger la durée de la séance si le groupe est demandeur mais la récurrence d’une fois par semaine ne devrait pas changer.”