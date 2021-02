Débarquée dans l’équipe BH-Wallonie MTB Team depuis le début du mois de janvier, Julia Grégoire a déjà pu profiter du travail de sa nouvelle structure tant dans le cadre de la préparation qu’au niveau des compétitions.

Tout d’abord durant le stage de préparation qui s’est tenu du côté de Gran Canaria. "Nous sommes restés dix jours sur place et nous avons fait exclusivement de la route", explique la jeune Barvautoise. "L’objectif était d’accumuler les kilomètres et nous sommes arrivées à un peu moins de 800 bornes. On a travaillé le fond pour la suite de la saison mais aussi avec quelques exercices plus spécifiques à notre discipline."