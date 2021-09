Surprise à Givry: Picart claque la porte Luxembourg Florent Maron Le mentor des Canaris a annoncé la nouvelle ce samedi à son groupe. © Martin

En place depuis 10 ans à Givry, Eric Picart a annoncé sa démission à ses joueurs juste après une nouvelle défaite enregistrée samedi soir face à Stockay (2-3). Du côté du comité et des joueurs, c'est la stupéfaction après 5 journées de championnat et un maigre bilan comptable de 2 points sur 15.



Comme annoncé par non confrères de l'Avenir du Luxembourg, Eric Picart va s'engager aujourd'hui pour un club de BGL Ligue. Il s'agirait de Rodange. Une conférence de presse est prévue ce soir à 18H.



