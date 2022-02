Plus de vingt ans après Myriam Soblet, une femme va à nouveau arbitrer un match de première provinciale. L’heureuse élue ? Sylvie Deckers, 36 ans. Originaire de Nivelles, celle qui réside désormais à Villers-devant-Orval sera au sifflet pour la rencontre entre Saint-Mard et Aubange. "Un match entre deux équipes qui ont besoin de prendre des points, remarque Sylvie Deckers. Du stress parce qu’il s’agit d’un match de P1 ? Pas spécialement. Je m’attends à un match peut-être un peu engagé, mais je découvre la province de Luxembourg. Avant, j’arbitrais en province de Liège, donc je ne connais pas toutes les équipes. Mais pour revenir à la question, j’ai déjà eu l’occasion de faire la ligne à quelques reprises en P1 cette saison. Lors de Saint-Mard - La Roche notamment. Et puis, j’ai l’avantage d’avoir l’occasion d’arbitrer avec des juges de ligne quand je suis désignée en Superleague. Donc, cela ne me fera pas un gros changement pour ce week-end."