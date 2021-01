Le Team Carbonbike Discar Academy a repris les chemins des entraînements. Une première pour cette nouvelle équipe mise sur pied en l’espace de quelques mois par Pascal Duthoo. A ses côtés, on retrouve l’ancien pro, Grégory Habeaux. C’est lui qui est en charge de la partie sportive et donc, du recrutement des nouveaux éléments.

"Quand Pascal m’a parlé de ce projet, je savais que l’on partait d’une page blanche", explique le directeur sportif. "On souhaitait un groupe de 12 coureurs, finalement on est quatorze, ce qui n’est pas plus mal en cas de blessure ou de maladie. Nous allons évoluer dans la catégorie des élites/espoirs. Notamment avec deux élites qui, on l’espère, pourront se mettre en évidence et des jeunes qui pourraient nous réserver de belles satisfactions. Ceci étant dit, nous n’avons pas d’objectif en termes de place pour cette première saison. On veut d’abord donner une belle image de notre équipe, se mettre en évidence et donner l’envie à des coureurs de nous rejoindre."

Le programme est déjà riche, notamment avec l’ensemble des coupes de Belgique, les Monts et Châteaux, le Tryptique Ardennais ou encore, plus proche de nous, Bruxelles-Opwijk. "C’est une belle surprise de recevoir ces wild-card", se félicite Grégory Habeaux. "Je pense que le fait de connaître beaucoup de monde nous aide un peu. (rires) Tout le monde se prépare et deux de nos coureurs sont même en Espagne. Pour le premier entraînement, sous la forme d’une sortie d’une centaine de kilomètres, la moitié du groupe était présent."

Un départ réussi donc malgré des conditions compliquées. Marvin Tasset et ses coéquipiers attendent désormais de pouvoir étrenner le nouveau maillot reçu lors de la première sortie.