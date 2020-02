Le Polonais a annoncé à la direction qu’il ne serait plus là la saison prochaine.

La nouvelle était dans l’air et elle est désormais confirmée. Filip Szymanski ne jouera plus pour le Century 21 Virton la saison prochaine. Depuis trois saisons maintenant, le joueur Polonais effectue les nombreux déplacements pour le compte du championnat et de la coupe comme ce sera encore le cas ce vendredi pour la venue de Diest.Mais voilà, pour des raisons personnelles, ce dernier a prévenu Patrice Mullenders, le manager du club virtonais, qu’il ne faudrait plus compter sur lui la saison prochaine. Ce sont principalement des raisons familiales qui poussent le joueur polonais à prendre cette décision.