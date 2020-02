Le Polonais faisait partie du club gaumais depuis trois saisons

La nouvelle était dans l’air et elle est désormais confirmée. Filip Szymanski ne jouera plus pour le Century 21 Virton la saison prochaine.



Depuis trois saisons maintenant, le joueur Polonais effectuait les nombreux déplacements pour le compte du championnat et de la coupe de Belgique avec Virton, comme cela encore le cas ce vendredi pour la venue de Diest. Mais pour des raisons personnelles, ce dernier a prévenu Patrice Mullenders, le manager du club virtonais, qu’il ne faudrait plus compter sur lui la saison prochaine.



Ce sont principalement des raisons familiales qui poussent le joueur polonais à prendre cette décision.



Au niveau du club, on a acté la décision du joueur. "On ne savait pas encore si nous allions le reprendre" explique le manager. "Tout d’abord parce que les résultats de cette saison sont moins bons que ceux des deux années précédentes mais aussi parce que tous ces déplacements et son salaire, cela représente beaucoup d’argent. »



Une page va donc se tourner en fin de saison. Mais le joueur aimerait quitter le club en lui offrant la coupe ou un premier titre de champion.