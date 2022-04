Agée de 19 ans, Chloé Chomis évolue depuis cinq ans au club de Saint-Denis, en France. Elle combine ses études en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à un service civique au sein de son club. Le tennis de table est entré rapidement dans sa vie. "Il était déjà omniprésent dans la vie de mes parents, de mon frère et de ma sœur. J’ai essayé dès l’âge de quatre ans et j’ai accroché directement", dit la future Jamoignarde qui a été sélectionnée en équipe de France jusqu’à ses 18 ans. Elle a été championne de France minime en 2015 et de multiples fois en double, de benjamine à cadette, puis championne d’Europe en 2018 avec Prithika Pavade. (...)