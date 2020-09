Technique

Dobbelstein (B0) – Merchez 0-3

Marchal (B0) – Vostes 1-3

Efimov (As19) - Massart 2-3

Stapelle (B0) – Vostes 0-3

Efimov – Merchez 0-3

Marchal – Massart 3-1

Les Gaumais n’ont pas tremblé face à une formation auvelaisienne qui alignait sa nouvelle recrue, Efimov. Mais ce dernier se faisait surprendre par Massart. Ce qui permettait à Virton de filer vers une victoire facile avec deux succès de Vostes et de Merchez. Pour Marchal, ancien série A, tout s’est joué dans le troisième set face à Massart. Ce dernier menait 10-7 mais il ne pouvait conclure ses trois balles de set et Marchal passait devant pour l’emporter et sauver l’honneur des siens.