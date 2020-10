Les derniers mois ont été marqués par de nombreux changements dans l’entourage d’Hélène Scholsen. La Wolkrangeoise (Messancy), 24 ans, a notamment quitté le TC Garisart et son Team Pro pour retrouver une organisation qui lui correspondait mieux.

"Je me suis entourée d’un accompagnement plus individuel. Lorsque je suis arrivée au club arlonais, j’étais seule et je travaillais avec Henri Jacquemin. Mais le club a voulu développer la Team Pro et, sur la fin, je ne m’y retrouvais plus trop. Désormais, je retrouve ce dont j’avais besoin.