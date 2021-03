Au fil des années, les terrains se sont logiquement détériorés, ce qui a poussé le comité du TCH à mettre sur pied un projet de réfection. Un projet que le club vient de déposer à la commune.explique Pierrot Verstraeten, le président du club.

Infrasports prendra la moitié de ce projet en charge, la commune mettra 100.000 euros sur la table et le club versera le reste de ses propres deniers. “Les effets de cette bulle sur l’occupation du centre sportif auront plusieurs effets positifs", précise le président. "Tout d’abord, cela permettra d’accueillir plus de monde pour les différents entraînements. On était jusqu’à présent limité à un terrain à l’intérieur de la salle. Ici, on pourra au moins jouer sur deux terrains. Et puis, en libérant la salle intérieure, on permettra à d’autres sports d’avoir une plus grande utilisation de cette dernière.”

Une structure qui va aussi permettre à des clubs voisins comme ceux de Manhay ou de Vielsalm de venir s’entraîner dans de bonnes conditions durant les hivers à venir. Ce type d’infrastructures n’existant qu’à Bastogne et à Marche dans la région la plus proche...