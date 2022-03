Thiebault Bartholomé a signé à Habay: "J'ai été patient jusqu’au 15 février avec Givry" Luxembourg Ménagé Loïc © Ménagé

Entre Couvin et Durbuy, Givry affronte la RAAL, le leader. Un simple match de gala ?



Dans une situation très compliquée, Givry s’est rassuré en allant chercher les trois points à Couvin ce dimanche. Et avant de jouer Durbuy dimanche prochain, les hommes d’Eddy Raskin vont d’abord devoir se farcir la venue de La Louvière, le leader incontesté de la série. "Pour nous, les matchs importants, ce sont Couvin et Durbuy. Pas La Louvière, indique Thiebault Bartholomé. (...)