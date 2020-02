Luxembourg Volley-ball: Athus peut toujours croire au titre en promotion Florent Maron

Opposés à Eupen, les Métallos d’Athus, deuxième avant le début de la rencontre, ont survolé les débats pour s’imposer 3 sets à 0.



Samedi soir, en promotion, Eupen s’est farci un déplacement de 350 kilomètres aller-retour pour au final rentrer en terre germanophone avec un 3-0 dans les valises.

En face, après s’être incliné en déplacement chez le leader Herstal pour débuter l’année 2020 (3-2), Athus devait s’imposer face au Sporta Eupen pour continuer à rêver du titre. Le message a été parfaitement reçu chez les hommes d’Éric Wolfer qui n’ont jamais été mis en difficulté dans leur salle du Joli-Bois.



Si aucune des deux équipes n’arrivent à faire la différence dans les premiers échanges, les locaux se retrouvent tout de même menés 7-9 en début de rencontre. Pas pour longtemps cependant puisque via un Meyer bien en jambes (photo), Athus imprime son rythme en faisant 13-10. Les Rouge continueront sur leur lancée en creusant un premier écart significatif à 18-12. Finalement, si Eupen reste dans le coup, les hommes d’Eric Wolfer clôtureront le premier set sans trembler, via Schmit, sur un score de 25-21.



Dans le second acte de la rencontre, Athus passera la vitesse supérieure pour rapidement décrocher les germanophones de leur sillage. Un cran au-dessus de leurs adversaires du soir, les Sudistes empocheront le gain du second set sur un cinglant 25-14. En confiance, les locaux ne laisseront plus échapper la rencontre dans le troisième set. Si Eupen s’accroche tout de même, Athus reste devant pour signer un 25-20 et ainsi, s’imposer sur un 3-0 net et sans bavure.



Avec cette victoire, Athus prend désormais provisoirement la première place en attendant le choc de ce dimanche soir entre Herstal et Thimister, troisième du classement général. Les Métallos pourraient donc être les grands bénéficiaires de cet affrontement. Attention de tout de même, Herstal comptera encore une journée de moins que les Athusiens à l’issue de ce week-end.