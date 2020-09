Passé par l’Excelsior Virton, l’Aubangeois a trouvé un nouveau port d’attache. Il a signé un contrat d’une saison comme stagiaire professionnel. "J’y vais step by step. On verra quand j’intégrerai le noyau A de Jérôme Arpinon", remarque-t-il. Il jouera avec la National 3.

Timothy, une saison à Anderlecht (U16) puis trois à Gand à la satisfaction générale. Etait-il programmé de quitter le pays ?

"Oui et non. Les dirigeants gantois ont averti mon manager de la volonté de ne pas poursuivre l’expérience. C’était en juin. J’étais étonné… mais j’éprouvais le besoin de relever un nouveau challenge. La pandémie ne facilite pas les choses pour trouver un club… Cela vaut pour tous les footballeurs. Ce fut une période très compliquée. Plutôt que de gamberger, de lâcher prise, je me suis focalisé sur ma personne. J’ai redoublé d’ardeur à la tâche. Entre-temps, j’ai rejoint l’agence (de joueurs) Sportalis Management (à Aix-en-Provence)." (...)