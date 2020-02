Vendredi dernier, réduit à seulement six éléments, le Celtic Nassogne n’attendait pas grand chose à l’occasion de la venue de Sart Saint-Jean, deuxième de classe avant la rencontre. Pourtant, les joueurs du Celtic ont réussi à créer la sensation en faisant feu de tout bois. Portés par leur buteur Tom Duterme, auteur de 10 réalisations, les Nassognards se sont imposés 14-8. “Sans Martinet, Claude ou encore Petrix, nous étions bien conscients de n’avoir à perdre”, avoue Tom Duterme. “Après le 1-1, nous avons enchaîné les buts. Pratiquement chaque frappe que je tentais finissait au fond des filets. On s’est fait plaisir sur contre-attaque en fin de partie. Nous aurions même pu nous imposer sur un score plus large.”