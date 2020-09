Marloie a frappé fort en cette fin de période de transfert en faisant signer Charles Dion et Tom Roland.

Le Sibretois revient dans sa province d’origine après avoir dû être opéré d’une tumeur au tibia.

Tom, après Charleroi, le FC Liège et Solières, vous voilà de retour dans le Luxembourg. Pourquoi ce choix ?

"C’était une volonté de ma part de revenir dans ma province. Je viens de connaître des pépins de santé et ça m’a fait prendre des décisions importantes comme trouver du boulot et pas seulement me reposer sur le football pour subvenir à mes besoins."

Vous pouvez nous parler de ces problèmes de santé…