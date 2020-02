Au vu de la quantité de neige tombée ces dernières heures, le comité provincial n'a pas d'autre choix que de remettre les rencontres.

Ce jeudi après-midi, alors que la neige tombe abondamment sur la province de Luxembourg, le CP a décidé de remettre tous les matches du week-end prochain à l'exception des matches des premières masculines.

"A l'exception des matches de premières masculines, le CP Luxembourg annonce la remise de tous les matches officiels prévus ce week-end des 28, 29 février et 1er mars 2020. Cette décision ne concerne pas les matches des nationaux et interprovinciaux qui sont gérés par le Département Compétitions de l'ACFF. Les matches amicaux sont également remis. Sont seuls autorisés, les tournois en salle et les matches amicaux sur terrain synthétique pour autant qu'ils aient été annoncés", indique le comité provincial luxembourgeois.