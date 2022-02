Dans les rangs luxembourgeois, on retiendra le 2e succès en 8 jours, et en 2022 et autant de courses, de François Reding, sur 27 km, et son 5e déjà à Porcheresse. Et ce devant Romain Debry (2e à gauche), en grande forme aussi, puisque comme François Reding photo), le coureur de Heinsch l'avait emporté il y a une semaine au Star Trails à Habay-la-Neuve.



Mais aussi du Martelangeois Cédric Léonard, qui a inauguré son palmarès de la plus belle des manières en triomphant sur la distance phare, 36 km, et sur 16 km, de l'orienteur François Van der Ouderaa et la Wellinoise Charlyne D'Orchymont qui n'en finit plus d'enchaîner les succès.

Comme chaque année, les bénéfices seront reversés à la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques.

Les résultats



8 km

1. Théo Suray; 2. Lucas Embrechts; 3. Helvis Safari.

1. Aline Jaumotte; 2. Louise Richard; 3. Marie Maldague.

16 km

1. François Van der Ouderaa; 2. Damien Evrard; 3. Sindbad Léonard.

1. Charline D'Orchymont; 2. Céline Bihain; 3. Salomé Dauteuille.

27 km

1. François Reding; 2. Romain Debry; 3. Firmin Masset.

1. Magali Jammes; 2. Wivine Michaux; 3. Kathy Brison.

36 km

1. Cédric Léonard; 2 Huub van Noorden; 3. Sébastien Henrotte.

1. Séverine Vandermeulen; 2. Christine Van Butsele; 3. Cindy Fontaine.