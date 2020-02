Plus de 600 coureurs ont pris rendez-vous au 6e Trail de La Roche à Minguet ce samedi.

Les amoureux de pur trail ont rendez-vous à La Roche à Minguet, à Porcheresse, ce samedi 29 février. Ils sont déjà plus de 600, 615, un record déjà après les 575 participants de 2019, à avoir épinglé leur dossard, sur 6, 14, 26 ou 32 km.

Et ils auraient encore pu être bien plus nombreux à allonger les listes des préinscriptions de 14, 26 ou 32 km, sold out.

"Il sera toujours possible de s’inscrire sur place, avec comme chaque année une majoration de prix importante, afin de limiter le nombre de participants" , précise Geoffrey Lallemand, organisateur.

Il y a quelques semaines, ce dernier s’est vu notifier une décision dont il se serait bien passé, en l’occurrence un refus de la part de la DNF, d’emprunter certains tronçons, mais ce qui au final semble, être un mal pour un bien. "J’ai dû revoir 50 % du parcours , explique Geoffrey Lallemand. Il y aura toujours beaucoup de difficultés, et aussi de nouveaux magnifiques endroits à découvrir. Les habitués verront donc autre chose. Et pour la première fois, le départ sera donné de jour, ce qui permettra aussi de profiter un peu plus des paysages, avant les derniers kilomètres de nuit. Une traversée de rivière est aussi prévue, mais la décision de la traverser ou pas ne sera prise que samedi. J’ai une alternative si besoin."

Le premier départ, celui des 32 km, sera donné à 18 h. Notons par ailleurs que comme chaque année, le Trail de La Roche à Minguet est organisé au profit de la lutte contre la sclérose en plaques, une maladie qui a emporté la maman de Geoffrey Lallemand.