Triathlon cross: Laurence Cougnet et Ryan Louppe sur le podium en France Luxembourg Vincent Goffinet Jeumont, à la frontière belgo-française, était le théâtre du championnat de France de triathlon nature le week-end dernier. © DR

Deux athlètes de la province luxembourgeois se sont particulièrement mis en évidence lors des courses Open du triathlon cross de Jeumont (Fra).



Sur la course distance (400m natation, 10 à VTT et 4km en trail), Laurence Cougnet est montée sur la deuxième place du podium. La Bastognarde, que l’on connaît surtout comme entraîneur de gymnastique au club de Wardin, a pris la deuxième place alors qu’elle n’en n’était qu’à se deuxième course du genre.



C’est principalement lors du VTT que cette dernière a pu faire la différence avant d’assurer sa place lors du trail.



Sur la double distance, Ryan Louppe a pu lui aussi prester à un haut niveau en terminant deuxième derrière Yeray Luxem, vainqueur de l’X-Terra Namur en 2019.



Le triathlète du CCC TRI confirme par la même occasion ses progrès et il devance notamment un autre élément de son club, Mathieu Louis, une des références de la discipline dans le pays.



A noter qu’avec le temps réalisé samedi, Ryan Louppe aurait pris une place dans le Top 10 de la course des pros.