La région de Tintigny devait normalement accueillir les participants du Challenge des Allures Libres de Gaume ce week-end. Un rendez-vous fort apprécié puisqu’il est un des seuls du challenge à offrir un semi-marathon. Mais l’annulation du challenge a poussé les organisateurs (le club de Football et le Syndicat d’Initiative) à jeter l’éponge.

Déçu de ne pas pouvoir participer à ce bel évènement, les membres du Trail’in Gaume, le club de trail de l’entité gaumaise, ont décidé de reprendre la main et d’organiser, ce samedi 12 septembre à partir de 17h, une série de courses du même style à partir du terrain de football de Bellefontaine.

L’idée une fois en place, il fallait pouvoir apporter toutes les garanties dues à la situation sanitaire.



"La commune de Tintigny nous a demandé de remplir le Event Risk Covid", explique Jean-Luc Bodeux, pour le club organisateur. "Nous avons rempli l’ensemble du document et on a dû s’y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir le fameux code vert qui nous autorise à organiser l’évènement auprès des autorités communales. Mais ce n’était pas tout puisqu'il a fallu encore obtenir l’aval de la police en ce qui concerne la gestion des foules. Mais l’accord est également tombé. Enfin, même si la peste porcine autorise à nouveau d’aller dans la forêt depuis le 17 août, on se devait d’obtenir l’autorisation de la DNF, ce qui est également fait."

Une fois les contraintes administratives passées, il a fallu se lancer dans l’organisation propre de l’évènement. Traçage d’un circuit de 7 kilomètres à partir du terrain de foot de Bellefontaine, lequel sera à parcourir une, deux ou trois fois en fonction de la distance souhaitée.

"On est sur un parcours 100% nature avec un dénivelé positif de quelque 150 mètres par tour. Soit un bon 450 mètres pour ceux qui s’élanceront sur le semi-marathon. D’un point de vue pratique, on doit se limiter à 400 participants. Il reste encore des places mais on doit clôturer les inscriptions ce mardi."

Le document de l’Event Risk Covid spécifient que les organisateurs doivent impérativement fonctionner via des préinscriptions. Pas d’inscriptions donc le jour même pour ceux qui voudraient participer à l'un des rares évènements sportifs mis sur pied depuis six derniers mois.

