Tubize s'est imposé 5-0 sur un score de forfait ce samedi soir. Virton était attendu au Stade Edmond-Leburton mais il n'est jamais venu. Certes, tout le monde s'en doutait au vu des derniers événements dans le club gaumais mais, contrairement aux semaines précédentes, l'Union Belge n'avait reçu aucune information à ce sujet.Joueurs, staff et dirigeants de Tubize étaient présents. Les arbitres avaient eux aussi fait le déplacement mais, au moment du coup d'envoi, ils se sont sentis bien seuls.Virton attend encore les décisions des instances supérieures pour espérer y voir un peu plus clair quant à son avenir mais, si l'on s'en tient au règlement, l'aventure en D2 ACFF semble bel et bien terminée, après trois matchs perdus consécutivement par forfait.