Meix-devant-Virton défiera donc l’UCE Liège (Union des clubs espagnols de Liège) le week-end prochain au premier tour du tour final interprovincial. Cette formation liégeoise a terminé à la 4e place du championnat avec 52 unités, se qualifiant in extremis pour le tour final de P1 liégeoise grâce à trois victoires de rang en fin de championnat.

Le club, issu d’une fusion entre Espanola et Iberia Liège et donc à l’accent espagnol au niveau du comité, a ensuite sorti deux formations verviétoises, Aubel et Elsaute, deux fois en déplacement. (...)