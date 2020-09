L'homme n’avait plus mis les pieds en montagne depuis tout petit. Il vient d’enchaîner Montreux et la Swiss Peaks.

Le traileur de Rossart n’avait par ailleurs jamais couru un ultra. Il vient de faire d’une pierre deux coups, ou plutôt de deux pierres deux coups. Et quels coups, puisqu’en cinq semaines, il a bouclé deux mythes du calendrier suisse, le Montreux Festival (114 km, 9 000 m de dénivelé positif) et la SwissPeaks (90 km, 6 000 m). “J’avais juste fait trois ou quatre trails et mon plus long était de 30 km. Et je n’ai disputé qu’une course en 2020, La Roche à Minguet”, confie Thomas De Schoenmackers, 32 ans.