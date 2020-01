Spectaculaire blessure pour Thomas Laurent

L’équipe de Sart (P1 Luxembourg) a joué un match amical à Xhoris et a partagé (2-2). Les buts ont été inscrits par Remy Vissers et Simon Burton. Huit joueurs étaient absents du côté des Spirous. Parmi eux, Nicolas Boulanger et aussi Arnaud Burton qui reprendra la course la semaine prochaine.

On notera aussi la spectaculaire blessure de Thomas Laurent qui, au boulot, a pris un burin dans l’œil (photo). Heureusement, plus de peur que de mal pour le capitaine sartois.