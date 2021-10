Les organisateurs du Festival Trail Semois ont convié voici quelques jours leurs bénévoles et partenaires à la commune d’Herbeumont pour les remercier. Mais aussi deux associations, l’Accueil familial Luxembourg et la Ligue belge de la sclérose en plaques, auxquelles ils ont remis un chèque de 1 000 € chacune, grâce aux bénéfices de la dernière édition du FTS.



L’ASBL Trail Herbeumont en a profité pour dévoiler ses futurs projets. Et, surprise, le Festival Trail Semois aura encore lieu cette année, avec une première “ Winter Edition ” le 27 novembre, au départ du château d’Herbeumont.



“Les participants auront 3 h pour parcourir un maximum de fois une boucle de 3,3 km, dans une ambiance festive. Les places sont limitées à 199 ”, explique Christel Rochet.



Autre nouveauté, outre quatre distances (aux alentours de 10, 20, 30 et 50 km), un cani-trail sera au menu du FTS 2022 le 2 juillet. Repas et concerts feront aussi leur retour.

Inscriptions via www.ultratiming.be.

.