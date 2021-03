Un parfum luxembourgeois planait sur la rencontre de Eerste Divisie ce vendredi soir entre le MVV Maastricht et Almere City. Chez les locaux, Jérôme Déom et Manu Anguilli, ex-Virton, portaient la vareuse du MVV alors qu'en face, Almere City compte Thibaut Lesquoy dans ses rangs, titulaire indiscutable qui manquait malheureusement à l'appel ce soir pour cause de Covid-19.Alors que les matchs hollandais ont l'habitude de se jouer toutes voiles dehors, celui-ci dérogeait cependant à la règle. Troisième de rang, c'est bien logiquement que Almere City prenait la possession du ballon à son compte, s'empalant toutefois sur la défense bien regroupée des Rouge et Blanc.



Malgré tout, Maastricht se montra entreprenant et dangereux à plusieurs reprises dans le premier acte. À chaque fois, sous l'impulsion de Jérôme Déom. Au four et au moulin, le numéro 14 éclaboussa la première période de son talent, ne perdant aucun ballon, et initiant chaque contre-attaque de Maastricht.

D'abord, à la 25ème, il se fendit d'un somptueux solo des 40 mètres avant de voir son assist pour Joyce Lance Mickels être contré in extremis. 5 minutes plus tard, après avoir récupéré le ballon haut, sa lourde frappe des 20 mètres était détournée par le portier visiteur. Crochets courts, contrôles en porte-manteau et passes tranchantes vers l'avant, le Chestrolais était tout bonnement intraitable, récoltant même les louanges de la télévision néerlandaise, le qualifiant de meilleur joueur sur la pelouse.

Si le score resta vierge à la pause, ce ne fut pas le cas en seconde période. Almere City laissa passer sa chance à la 65', lorsque Yeboah envoya un obus sur la barre du MVV. Dans la foulée, par deux fois, les coéquipiers de Jérôme Déom profita de deux contres éclairs pour prendre à défaut la défense d'Almere. D'abord par Sven Blummel qui trompa Woud d'un envoi en pleine lucarne. Ensuite à la 82', lorsque Joy Lance Mickels loba subtilement ce même Woud pour faire 2-0. Le score était alors scellé.

Quant à Manu Anguilli, l'ancien défenseur virtonais monta au jeu en fin de partie aux côtés de Déom sur le front de l'attaque de Maastricht. Une victoire qui confirme l'état de forme du MVV dans ce second tour en Eerste Divisie. Le Almere City de Thibaut Lesquoy fait de son côté la mauvaise opération en vue de la seconde place, synonyme d'accession en Eredivisie.