Bérenger Buchet et Sébastien Mangin ont allongé 42,195 km entre Sainte-Marie-sur-Semois et Saint-Mard, près de Virton, au profit d’Un Souffle Gaumais. Cette association soutient les personnes atteintes de la mucoviscidose et leurs proches.

"On était inscrit au marathon d'Amsterdam, qui devait avoir lieu le 18 octobre", explique Bérenger Buchet. "Mais on n’a pas attendu son annulation il y a quelques semaines pour changer de plan. On n'avait pas envie de se mettre à 400 dans un sas de départ. Mais vu qu’on avait déjà bien avancé dans notre préparation, on a eu l’idée de faire un marathon de notre côté. Et courir, c'est bien. Mais c'est encore mieux quand on sait pourquoi. On a vu que l'association Un Souffle Gaumais avait dû annuler son repas annuel pour récolter des fonds. On a voulu faire d’une pierre deux coups."

C’est ainsi que Bérenger Buchet et Sébastien Mangin ont ouvert une cagnotte. "On espérait récolter 2000 euros, on a reçu 2616,6 euros de dons", sourit Bérenger Buchet. "On s’était aussi fixé pour objectif de ne pas marcher. On a tout couru, en 4 h 31’, grâce aussi aux encouragements d’amis, de membres de notre famille et même d’inconnus venus spécialement."

Sachez que vous pouvez aussi offrir un bol d’air à Un Souffle Gaumais, via www.helloasso.com . Pour en savoir plus, une fois sur le site, tapez Un souffle Gaumais