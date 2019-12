En P3C, le match Neufchâteau-Muno n’a duré que 18 minutes.

Il n’y avait déjà que sept Chestrolais pour débuter la rencontre. Après 18 minutes de jeu, le marquoir affichait 0-6.

"Alors, un joueur de Neufchâteau s'est soit disant blessé", expliquait un supporter de Muno. "Ils n’étaient plus qu’à six et le match a été arrêté. C'est une honte de faire déplacer une équipe pour ça. Ridicule, pas sérieux de la part des gens de Neufchâteau."

On sait aussi que le club de Neufchâteau vit actuellement des heures difficiles et pourrait mettre la clef sous le paillasson.