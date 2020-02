La fédération de motocross AMPL a tenu une assemblée générale vendredi à Vaux-sur-Sûre.

Durant celle-ci, du mouvement a été enregistré au niveau du comité directeur. Julien Fourny a officiellement démissionné tandis que Thierry Wilkin devrait l’imiter prochainement. Quatre nouveaux membres ont intégré le comité directeur : Virginie Goffette (vice-présidente du club de Gérouville), William Javaux (secrétaire de Libin), Eric Grandjean (vice-président de Wéris) et Frédéric Richard (président de Winville). Guy Sanson, du club de Gesves, est entré dans la commission sportive. On retiendra aussi que le comité directeur a proposé aux clubs un nouveau modèle de gouvernance avec bien plus de transparence. Les clubs auront notamment un observateur présent aux réunions du comité directeur.