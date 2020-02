Après la cinquantaine de participants aux 250 km du 5e Legends Trail, ce sont ce matin autant de coureurs qui se sont élancés sur la distance encore plus incroyable de 500 km, depuis Petite Mormont (Houffalize).

"Pour les 5 ans, on a eu une idée folle après quelques verres, doubler la distance", avance Tim De Vriends, de l'asbl Legends Trail, organisatrice de la plus longue course à pied qui n'ait jamais existé dans notre pays, et lui même ultra traileur, avec notamment à son actif une Spine Race (420 km) en Grande-Bretagne. "Il y a des courses très longues un peu partout en Europe. On voulait aussi en proposer une. Parmi les participants, il y a l'organisateur d'une course de 1001 km en Allemagne."

Le Français Fabien Eymard fait partie des rangs. "Il va falloir avancer petit coup par petit coup, sans se dire qu'on fait 500 km", déclarait-il quelques minutes avant le départ, impatient d'avaler les bornes dans nos Ardennes. "Lorsque cela irait moins bien, il faudra se rattacher à des choses positifs. On va aussi tâcher de s'entraider autant que possible entre coureurs."

Tous ces ultra traileurs de l'extrême ont une semaine pil poil pour tenter de rentrer à bon port, c'est-à-dire lundi samedi prochain à 8 h. Sur 250 km, 9 participants avaient déjà renoncé après 12 heures de ,course Et le pire restait évidemment à venir.

