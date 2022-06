Après plusieurs semaines d’arrêt, Juliette Lothaire est de retour. Samedi dernier, la Bertrigeoise a participé à la Flanders Cup d’Oordegem. Et la jeune fille n’a pas tardé à retrouver la forme puisqu’elle a dominé le 800 mètres, une distance sur laquelle elle s’alignait pour la première fois de la saison.

"Un retour gagnant ? Très gagnant même, sourit Juliette Lothaire. J’avais déjà repris le week-end précédent sur un 1500 pour les interclubs, mais pour le reste, je n’avais plus couru depuis les championnats de Belgique et de cross. Je souffrais d’une fracture au pied, mais désormais, je ne sens plus rien. J’ai pris le temps de me soigner même si ce n’était pas facile de rester à l’arrêt. Mais bon, c’était pour la bonne cause donc je me suis accrochée." (...)