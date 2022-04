Les Chestrolais ont longuement fait la fête sur le terrain de Comblain, samedi soir. Et ils l’avaient bien mérité. Dans une salle comble et dans une ambiance des grands soirs, les Liégeois ont donné du fil à retordre au BCCA Neufchâteau. Mais les hommes de Marc Hawley ont réagi en champions et ont été chercher le titre au bout d’une deuxième mi-temps parfaitement maîtrisée.

"Certains pensaient qu’on ne serait pas capable de venir gagner ici, mais on l’a fait, s’emballait Marc Hawley, qui fêtait son deuxième titre en D3, après celui décroché avec Ninane voici sept ans. Ce titre, c’est la récompense d’une année exceptionnelle. On a failli battre une équipe de D1 (Limburg, en Coupe de Belgique).