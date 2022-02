La réussite a souri aux Rochefortois samedi dernier lors de leur déplacement à Oppagne. L’attaquant Jérôme Bertrand était particulièrement en verve, en mettant son équipe sur du velours grâce à un triplé inscrit… en une mi-temps. La première rose a d’ailleurs été plantée après seulement quelques secondes. "C’était suite à une perte de balle du défenseur,explique le Rochefortois. C’était comme si un coéquipier me faisait la passe (rire). Le gardien est sorti rapidement et j’ai pu gagner mon duel. Ce but m’a permis de mettre directement en confiance dans le match." Les deux autres buts sont tombés coup sur coup, juste avant de rentrer aux vestiaires. "J’étais là au bon moment, au bon endroit, précise l’attaquant. Sur le deuxième but, j’ai reçu la balle en retrait. Après une première tentative, où le gardien n’a pas pu capter la balle, je l’ai récupérée dans le petit rectangle et je n’avais plus qu’à la glisser au fond. Sur le troisième but, Sarr a tenté de faire une passe mais elle est déviée par le défenseur. Je me suis retrouvé seul en face du goal."