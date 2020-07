Les frères Axel et Arnaud ont terminé tous les deux sur le podium de l’épreuve de Marbais.

Ils n'ont pas le même âge et ne sont donc pas dans la même catégorie. Axel De Lie a 21 ans et évolue chez les élites sans contrat et espoirs. Et Arnaud a 18 ans et roule chez les juniors, catégorie dont il est le champion de Belgique en titre ! Mais pour la première fois, les frangins de Lescheret ont terminé ensemble sur le podium d'une course ! C’était le week-end dernier, sur la course d’entraînement de Marbais. Une épreuve de l’Entente Cycliste de Wallonie ouverte aux élites, espoirs, masters et juniors. Elle a été remportée par le Flandrien Stijn Buyl, qui a devancé Arnaud De Lie, avec qui il était échappé. Tandis qu’Axel a remporté le sprint des premiers poursuivants, pour la troisième place. "Nous avions déjà gagné tous les deux le même jour, dans nos catégories respectives, mais nous n’avions jamais été sur le même podium", évoque Axel De Lie. "C’était très chouette. C’est juste dommage qu’il n’y ait pas eu de vrai podium pour pouvoir en faire une photo. Mais on le sait, donc c’est très sympa !"

Même son de cloche pour Arnaud : "C’était vraiment beau de finir entre frères sur le podium".