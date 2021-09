Depuis samedi soir, Éric Picart n’est plus le coach de Givry. Un club qu’il avait rejoint en 2012. Son futur footballistique se conjuguera avec un nouveau défi au Luxembourg, à Rodange.

Éric Picart, tout d’abord, comment se sont passées les 24 h qui ont suivi l’annonce de votre départ ?

"Ce que je vais retenir, c’est le nombre incroyable de messages et d’appels que j’ai pu recevoir dimanche. Ceux qui m’ont touché le plus sont ceux de mes anciens joueurs. Tous m’ont dit être contents pour moi et voulaient me souhaiter une belle aventure à Rodange. Et puis, il y a ce joueur que je ne vais pas citer, que j’ai à mes côtés depuis dix ans et qui m’a avoué se sentir triste et affecté par mon départ. C’est la preuve que, même si j’ai mon caractère, j’ai marqué les esprits et laissé une trace auprès d’eux."

Dix ans dans un même club et à ce niveau, voilà qui n’est pas ou plus courant. Comment expliquez-vous cette longévité ? (...)