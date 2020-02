Jérémy Munaut, 42 ans, n’avait jamais couru plus de 160 km, même si cela est évidemment déjà énorme. C’était sur le Bello Gallico en 2018, puis sur The Great Escape en 2019, deux autres épreuves organisées par le Legends Trail, à la tête de la course du même nom.

Le traileur originaire d’Ottignies, qui porte les couleurs du RC Namur et vit depuis 5 ans à Durbuy n’avait ja