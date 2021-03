Les premiers surpris ont été les organisateurs de la traditionnelle randonnée VTT d’Houdemont, à Rulles. Tout en étant conscient de la situation qui limite l’étendue des organisations, ces derniers ont reçu le feu vert de la commune d’Habay pour mettre sur pied un premier rendez-vous VTT depuis un an en province de Luxembourg.

"On peut réunir des groupes de maximum dix personnes en respectant les distances", explique le bourgmestre, Serge Bodeux. "Du coup, nous avons permis aux organisateurs de mettre sur pied leur randonnée en limitant le nombre de participants à 200. Et j’ai le plaisir de constater que tout a mis tout en place pour que les mesures de sécurité sanitaire soient respectées. Malgré des conditions climatiques compliquées, les participants furent bien présents et disciplinés."